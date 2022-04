Arthur BAZIN

Vous recherchez un ingénieur ? Découvrez pourquoi je suis l'ingénieur qu'il vous faut !!



Mes objectifs :

Faire évoluer mes compétences et gagner en responsabilités. Concevoir des projets ambitieux répondant précisément aux besoins clients et ainsi participer au développement de nos territoires de montagne.



Pour résumer :

De formation spécialisée dans la géologie, j'ai une spécialisation en milieu de montagne et en cartographie.

Doté d'une excellente capacité d'apprentissage, j'ai rapidement maitrisé de nombreux outils informatiques (notamment en programmation) afin d'étendre mes compétences en SIG.

Mon expérience professionnelle m'a permis d'acquérir de solides compétences dans différents domaines et me permet de m'adapter facilement à beaucoup de secteurs qui touchent à l'environnement et à l'aménagement.



Mes compétences :

Informatique

Risques naturels

Ouvrage de protection de falaise

Aménagement des domaines skiables

Système d'information géographique

Protection de l'environnement

Gestion de projet

Formation d'agents

JavaScript

Python

HTML 5

CSS 3

Visual Basic for Applications

ArcGIS

XSL

XML

Microsoft Office

Microsoft Excel

Matlab

MapInfo

Macromedia Flash

Adobe Illustrator

Adobe Creative Suite

Qgis