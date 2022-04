Madame,

Monsieur,



J'ai obtenu le diplôme de Secrétaire de rédaction multimédia à l’Ecole des métiers de l’information (EMI) en 2017, en complément de ma formation initiale de Rédacteur - Secrétaire de rédaction au CFPJ en 1996.



La mise en forme et en perspective de l’information, l’optimisation de la mise en page, la recherche de la titraille pertinente sont pour moi des enjeux très mobilisateurs.



Mes formations récentes m’ont donné les bagages techniques pour la mise en œuvre de mes connaissances journalistiques dans le cadre du print et du web, et entrevoir sereinement l’ensemble de la filière et de ses contraintes, de la prise de note en reportage au lecteur du journal imprimé ou de sa version sous forme de page web.



Mes collaborations chez vos confrères m'ont permis, entre autres, d’écrire, réécrire, corriger, traduire, pratiquer la maquette.



Ma longue expérience de secrétaire de rédaction à France-Info m’a préparé à vivre avec rigueur et aisance les coups de feu liés aux bouclages, à raison de deux par heure, les éditions spéciales par nature imprévues.



Je me tiens à votre entière disposition pour échanger avec vous quant à mon souhait de travailler au sein de votre rédaction, et aux atouts et propositions rédactionnelles que je pourrais vous apporter.



Je vous remercie par avance pour votre temps et votre considération.



Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations respectueuses.





Arthur BEDOUIN



Mes compétences :

Final Cut Pro

Rédaction de contenus

Adobe Photoshop

Chaîne graphique

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

ProLexis