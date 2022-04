Arthur BIGOIS

Jeune étudiant de 22 ans, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage dans les domaines du webmarketing, de la communication et du management de projet SI.



Mon profil possède une forte composante vente, due à mes précédentes formations, ce qui, pour moi est une vraie force. Habitué à penser comme le client, à me mettre à sa place, j'ai développé un don d'empathie que je souhaite mettre à profit.



Mon côté créatif me confère une certaine aisance rédactionnelle, et une source inépuisable d'idées.



Intrigué par tous les secteurs, je suis curieux et volontaire. Me former à tel ou tel logiciel pour parvenir à atteindre mes objectifs ne m'effraie pas.



Mes compétences :

Photoshop

Suite Microsoft Office

Benchmarking concurrentiel

Ethnos

Indesign CS5