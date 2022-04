Arthur BOISSINOT

Bonjour,



Je suis actuellement en 1ère année de Master Sciences pour l'environnement parcours "Management environnemental" à l'I.A.E de La Rochelle. Co-fondateur de la société Himotepe design (spécialisé dans le design de streetwear et les matériaux techniques de sport de glisse) ainsi qu'associé et co-fondateur de la SARL l'Atelier (bar débit de boisson) à Saint Jean d'Angely, je souhaite réaliser un Diplôme Universitaire "opérateur de brasserie" en 2016 dans le but monter une structure micro-brasserie afin d'auto fournir le bar en bière par la suite.



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations !











Mes compétences :

dynamique

Langues

Langues étrangères

ouvert d'esprit