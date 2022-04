Arthur CACHIA

Jeune homme dynamique de 23 ans, nouvellement diplômé de l'école d'ingénieur ESTIA, je suis à la recherche d'un emploi. Je souhaiterais m'investir pour le compte d'une entreprise développant les énergies renouvelables et mettre mes compétences de chargé d'études à profit.



Fort des compétences acquises tout au long de ma formation d’ingénieur, de mon double diplôme et durant mes stages au sein du bureau d’études de Valorem puis d’EDF Energies Nouvelles, je possède à présent une connaissance approfondie et une vision globale du processus de développement de parcs éoliens.



En constante recherche d’innovation, je suis intéressé à développer de nouveaux secteurs d'avenir dans l'éolien, l'offshore ou en dans les énergies marines. Je suis polyvalent, dynamique et mobile.