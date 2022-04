Arthur CALLEJON

Actuellement étudiant en BTS SIO option SISR (Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux) à l'AFTEC - Rennes.

Je souhaite approfondir mes connaissances dans ce milieu et continuer mes études au-delà du BTS en alternance dès que possible.



Néanmoins, je recherche activement un stage en entreprise (de la semaine 24 à la semaine 29 - 2015) pour une aide en gestion de parcs informatiques, ou dans l'idéal une alternance pour la rentrée scolaire 2015 (août-septembre) au plus tôt.



Mes compétences :

Cisco

Microsoft Windows

GNU/Linux

Virtualisation

Mac OS X

Microsoft Office