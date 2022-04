Arthur CHAMBON

Docteur en informatique diplômé de l'Université d'Angers, mes formations initiale et continue m'ont permis et me permettent de développer des compétences variées tant dans la recherche que dans l'enseignement, s'étendant dans tous les domaines touchant aux mathématiques, à l'informatique et à l'économie.



Durant mon cursus, j'ai étudié les méthodologies de détection de règles logiques caractérisant des ensembles de données au sein du Laboratoire d'Etude et de Recherche en Informatique d'Angers (LERIA) de l'Université d'Angers.

J'ai également collaboré avec plusieurs laboratoires de biologie et santé dans le traitement de données génomiques.



Spécialités : I.A., Big Data/Data Mining, Traitement de données, C/C++, Optimisation/Recherche Opérationnelle, Économétrie.



Mes compétences :

Mathématiques appliquées

Théorie des graphes

Théorie des jeux

Programmation linéaire

Microéconomie

Économétrie

Statistiques

Économie de l'incertain

Théorie du choix social

Processus stochastique

C++

VBA

Optimisation combinatoire

Analyse financière

Banque assurance

Comptabilité

Data mining

Pack office

Algorithmes d'optimisation

Programmation

Réseaux

Physique

Logiciel R