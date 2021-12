Ashvin PANCHOO

Je me nomme Panchoo Ashvin et suis actuellement en DUT Réseaux Télécoms à l'IUT De Terre Sainte à la réunion. J'ai eu mon bac avec mention très bien et félicitation du jury avec mention européenne en 2020. Par la suite j'ai passé une année au lycée militaire de Saint-Cyr en MPSI ou j'ai pu acquérir une formation en Math, Physique et science de l'ingénieur et j'ai pu acquérir une première formation militaire.

Maintenant en réorientation en réseaux et télécoms je me forme à l'administration système, à la cybersécurité et aux télécoms. Je me suis aussi formé en autodidacte à la modélisation 3D avec les logiciels Autodesk Maya et Substance Painter pour pouvoir travailler sur des projets personnels. De même en autodidacte je me suis formé à plusieurs Framework Javascript comme Node.js, React, Vue.js.

Mon objectif à terme est de retourner dans l'armée en tant qu'officier dans le secteur des réseaux et télécoms mais je ne suis pas non plus émétique à une carrière dans le civile.