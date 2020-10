Asma BEN OUHIBA

Ingénieur QA embarqué. Très motivé, productif, avec de solides compétences en communication, interpersonnelles, organisationnelles, en gestion du temps, en analyse et en résolution de problèmes. J'accorde toute l'attention à ce que disent les autres, en prenant le temps de comprendre le point. Fiable et dédié, organisez et hiérarchisez les tâches pour respecter les délais et s'adapter facilement aux nouveaux défis.

Mes compétences :

CANoe Vector

Automotie Transport protocols (CAN,LIN,USB,UDS,..)

C/C++

Python

MATLAB

VHDL

Automatisation des tests

Simulink

Cycle en V

Test fonctionnel Test unitaire Test d'integration..