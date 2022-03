Asma BOUSSETTA

En tant que manager magasin chez Carrefour Market, je prends beaucoup de plaisir à partager avec mes clients et mes collaborateurs.

Femme de terrain et passionnée de commerce, je seconde le directeur dans la coordination de l'activité globale du magasin. Je manage et j'accompagne au quotidien une équipe de 95 personnes.

Mon objectif ?

Fédérer mon équipe pour un seul but :

la satisfaction de nos clients, tout en tenant compte des résultats économiques à atteindre (chiffre d'affaire, marge, démarque...)



Mes compétences :

Gestion du compte d'exploitation

Management

Informatique

Commerce

Polyvalente

Dynamique

Sens du leadership