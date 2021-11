Asma KHADRAOUI

Je suis actuellement, élève ingénieur en chimie analytique et instrumentation à la Faculté des Sciences de Tunis (FST) et d’ou je serai diplômée à la fin de cette année universitaire. Dans le cadre de la finalisation de mes études, je suis menée à effectuer un stage long de 6 mois minimum, s’étalant de Février/Mars 2016 jusqu’à Août 2016.

En ce qui concerne mon parcours académique, j’ai eu une formation solide et très riche. J’ai pu développé ma petite expérience via les différents stages que j’ai effectués. Ces stages étaient aussi d’un apport considérable tant sur le plan cognitif, que relationnel. Mes activités extra-scolaires - notamment en tant que membre de IEEE à l'ENIT et CJC à la faculté des Sciences de Tunis - m'ont permis d'améliorer mes compétences, mes qualités de contact et d’organisation.



Mes compétences :

MATLAB

Microsoft Excel

Maple

Microsoft Word

Pascal

Apple iOS

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint