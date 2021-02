Asmaa DINAR

ALTERNANCE NON TROUVÉE



Bonjour à tous,



Actuellement étudiante en Licence Informatique au sein de lENI de Nantes. Je suis à la recherche d'une entreprise afin d'effectuer ma formation en alternance.



Sérieuse, dynamique et curieuse, je suis motivée à lidée de commencer aux côtés dune entreprise pour apprendre et évoluer dans le domaine que jaime.



Pour résumer :

- Je recherche une alternance de 6 à 36 mois - dès maintenant.

- En contrat de professionnalisation ou dapprentissage.

- Rythme : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation.

- Domaine : informatique (développement ou réseaux et système).

- Mobilité : Nantes et ses alentours .



Nhésitez pas à me contacter via mon profil ou par mail : asdnr99@gmail.com



Merci à tous ceux qui maideront dans ma recherche (like, partage...).