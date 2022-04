Oussama DINAR

Leader dans son domaine d'activité, NOVOLIGHT est spécialisée dans la fabrication des appareils d'éclairage public fonctionnels, décoratifs et rustiques..

Créatrice de nouvelles technologies et soucieuse des enjeux du développement durable. NOVOLIGHT conçoit, crée et fabrique de nouveaux produits à économie d'énergie qui associent la technologie, le design et le respect de l 'environnement.

A travers son réseau de distribution et ses agences commerciales en Europe et en Afrique Novolight a fait le choix d'une large gamme de produits correspondant à tous les besoins de ses clients.



Depuis sa création en Espagne puis au Maroc Novolight a basé sa stratégie de développement sur la qualité, le professionnalisme et le respect de ses engagements. Fidèle à cette stratégie, elle a su se hisser parmi les plus grandes références du marché international. Proche de ses fournisseurs et toujours à la recherche du meilleur rapport Qualité/prix, NOVOLIGHT vous garantie les meilleurs produits au meilleurs prix.



