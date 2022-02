Gladys GOBERT-CZERNIAK

Un parcours varié, pour des compétences variées. Deux points relient chacune de mes expériences : l'apprentissage et les relations humaines. J'aime apprendre, évoluer, relever de nouveaux défis, et surtout j'aime les échanges.

Je suis à la recherche d'une entreprise, au sein de laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences et en acquérir de nouvelles.



Mes compétences :

Rédaction contrat de travail

Sourcing

Paie

Word

Organisation du travail

Outlook

Recrutement informatique

Droit du travail

Prospection téléphonique

Powerpoint

Conseil en organisation

Relances d'impayés

Organisation d'évènements

Excel

Formation continue

OPCA

DIF

Plan de formation

Administration du personnel

Optimisation et suivi financiers

CPF