François PACO

Anciennement chargé de la Gestion des Ressources Humaines au sein d'AB InBev France, leader Mondial sur le marché brassicole, j'accompagne aujourd'hui les entreprises en matière de Formation Professionnelle Continue.



Occuper le poste de Conseiller en Formation me permet d'échanger quotidiennement avec différents dirigeants et Responsables RH d'entreprises de taille et d'activité différentes. Mon rôle est donc d'intégrer les spécificités et aspirations de chacune, afin de les aider au mieux dans la formalisation d'un Plan de Formation réfléchi, en lien avec les moyens financiers et leurs diverses politiques, stratégies...



Aujourd'hui très attaché à ma nouvelle entreprise, et envieux d'accompagner chacune de mes entreprises adhérentes dans le développement de la Formation et la mise en place d'outils et de procédures RH, je reste néanmoins à l'écoute de toute opportunité me permettant de développer mon analyse, mes compétences managériales, mes connaissances...



Voici mon profil, il ne reflète qu'une partie de moi. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas...



François



Mes compétences :

Ressources Humaines

RH

Formation

GPEC

Droit social

Recrutement

Organisation