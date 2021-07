Asmae DRIOUCH

Je dispose des connaissances suivantes:

- Langages de programmation : ASP.NET, C#, Visual Basic



- Modélisation et Conception:UML, Merise, WORKFLOW.



- Programmation web : (X) HTML/CSS, PHP, JSP/Servlet.



- Bases de données : Oracle, SQL Server, MySQL, MS Access.



- Outils de développement: Power Designer (AMC), Entreprise Architecte, StarUML.



- Réseau : Installation et maintenance de DHCP, DNS, IIS sous Linux et Windows, Server2003.



- Compétences fonctionnelles : conduite de projet, conduite de changement, comptabilité et contrôle de gestion,SI Avancés, Informatique décisionnel (SAS), Marketing.



- Concepts: Psychologie du groupe, Recherche opérationnelle,.



Mes compétences :

.Net 3.5

C#/VB

Java/j2ee

SAP

SQL Server

SQL

SSIS SSAS SSRS

MICROSOFT BUSINESS INTELLIGENCCE

PHP4

Oracle

Scrum

Spécifications fonctionnelles

Test unitaire

QTP

GIT

Tsf