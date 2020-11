Asmae OUAHMAN

DOODERM est une jeune entreprise innovante ayant mise au point différents vêtements créés à partir de coton et d'argent qui ont pour but de soulager les personnes atteintes de problèmes dermatologiques.



Les vêtements Dooderm sont des dispositifs médicaux (marquage CE).



Ils représentent un complément doux au traitement de l'eczéma, de dermatite atopique ou du psoriasis, pour les nourrissons, enfants et adultes.



L'ensemble de nos produits innovants sont fabriqués en France.



Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir notre catalogue ou à consulter notre site internet : www.dooderm.com



