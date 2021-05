Asmae RHNIMI

Mes expériences m'ont permis d'évoluer dans différentes fonctions. J'ai 4 ans d'expérience dans le domaine de télécommunication, dont deux ans en tant que responsable de projet adjoint. En faisant, dans des périodes différentes : de la Recette Applicative et de l'Assistance à la Maitrise d'Ouvrage en support à l'exploitation et en soutien fonctionnel.

L'une des missions passées était : La participation dans le lancement d'un nouveau core modèle Customer RelationShip Management, dans les deux pays Maroc et Algérie, On-Site chez un grand client de construction.

En assurant des formations et du support applicatif, j'ai également fait la coordination entre les équipes projets (Française, et Indienne), et les sites clients Maroc et Algérie. Ce qui exigeait une maîtrise du Français, de l'Anglais, du métier, de la relation clientèle, de la mobilité, du sérieux, de l'implication et de l'écoute.



Mes compétences :

Commerciale

Anglophone et francophone

Métier télécom

Gestion