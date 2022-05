Assib ELHASSAN

---------------------------------Mes compétences : -------------------------------------

** Mathématiques Appliquées:

- Analyse numérique des équations aux dérivées partielles EDP

- Optimisation et calcul scientifique

- Probabilités et statistiques: méthodes de sélection de variables en régression linéaire en grande dimension

- Outils informatique: Matlab, R et Python.

- Statistique descriptive et analyse de données avec SPSS.

-------------------------------

** Outils informatiques:

- Bureautiques : Excel, Word, PowerPoint.

- Langage de rédaction scientifique LATEX.

- Langages de programmation C, C++, Java et SQL.

- Bases de données: Access, MySQL, Oracle et WinDev

-----------------------------

** Environnement économique comptable et juridique:

- Comptabilité, contrôle de gestion et analyse financière.