Astere & Co LABORATOIRE GEMMOLOGIQUE

Sur le marché nous pouvons trouver toute sorte de bijoux fantaisie ou en métaux précieux avec un poinçon,



la prétention de astere & co est de proposer a ses clients des bijoux en métaux précieux avec en plus du poinçon un rapport d assurance internationalement reconnu aux prix les plus compétitifs du marché.



-hommes



-Femmes



"Quelque soit votre budget Astere & co vous accompagne.



(Profitez de nos fabrication sur mesure a des prix défiant toute concurrence, livraison et gravure offerte en colis sécurisés entre 3 et 10 jours).