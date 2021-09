Forte de solides compétences acquises lors de mes précédentes expériences professionnelles, je désire évoluer au sein d'un nouvel environnement et mettre ma polyvalence, ma créativité et ma rigueur au service des missions qui me seront confiées.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion administrative

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Formation professionnelle

Webmarketing

Adaptabilité