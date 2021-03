Je suis Astrid Bryckaert je recherche un poste de commerciale ou chargée de clientèle dans le secteur de la vente. Ce qui m'intéresse c'est de pouvoir atteindre un objectif avec une rémunération qui soit réellement proportionnelle à mes résultats. Je suis une personne ayant le goût du challenge et j'aime relever des défis.Et j'aimerais que ce poste puisse également évoluer vers celui d'un poste d'encadrement.Je veux travailler pour une société partageant des valeurs semblables aux miennes telles que le respect, le travail d'équipe, l'équité et la loyauté.



Mes compétences :

Bon sens relationnel

Bonne elocution

Maîtrise word

Microsoft Word et Excel

