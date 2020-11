Brigitte LOISY

Après m'être consacrée à l'éducation de mes enfants, par choix, car c'est petits qu'ils ont le plus besoin de nous, pas quand ils partent vivre leur vie, j'ai repris mes études pour me relancer professionnellement.



Après quelques expériences de secrétaire comptable, j'ai créé une société d'informatique que j'ai cogérée avec mon associé durant presque 8 ans et une webradio pour le loisir. Mais mes 1ers amours m'ont rappelés, et suis repartie vers l'immobilier.



Aujourd'hui je me spécialise dans des produits pour investisseurs pro rentables : je prépare un dossier d'investigation complet jusqu'à la rentabilité financière de l'opération, après avoir suivi une convention de 2 jours à ce sujet et adhéré à une formation sur leur méthode, qui comprend aussi 2 autres domaines : la bourse et trading et le business internet.



Notre business est dans le domaine de la formation continue, mon associé et moi-même avons créé un Centre de Formation, déjà enregistré auprès du préfet de région PACA sous le n° 93 83 04998 83 et Datadocké. Vous pouvez voir toutes les formations proposées à https://info-diff.eproshopping.fr/



L'expérience est formatrice, j'ai toujours envie d'élargir mes domaines de compétences. Il n'y a pas d'âge pour se former.



Mes compétences :

Agent commercial

Commercial

Diététique

Immobilier

Informatique

Transaction immobilière

Web

Vente

Finance

Comptabilité générale