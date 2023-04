Astride TRIOLLE

Créative et perfectionniste, j'aime les métiers toujours en mouvement, ou les idées et les projets sont un programme quotidien.

Ma devise : "faire les choses sérieusement, mais sans se prendre trop au sérieux" !





Forte de six années d'expérience dans l'enseignement d'un métier de passion : l'architecture intérieure; j'aime l'échange et le partage des connaissances.



Être professeur est un challenge continu, car ce métier oblige à être au fait des dernières innovations dans le milieu du bâtiment, mais également du design, des nouvelles technologies...



De plus, ce métier pousse à trouver les meilleures techniques pour transmettre et faire partager ses connaissances, en mêlant le visuel, l'auditif, le kinesthésique...et l'humour.



J'aime le renouvellement et apprendre ne me fais pas peur, au contraire. Je pense qu'être curieux est une qualité primordiale pour avancer.



Mes compétences :

Création

La Peinture

Organisation

Décoration

Jardinage

Adobe Photoshop

Bricolage