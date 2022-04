Erwan KERVAREC

2017 - MTI - Auto Entreprise de rénovation TCE

Recheche de nouveaux client, chiffrage et facturation des offres, réalisation des travaux dans les domaines de :

Plomberie, Electricité, aménagement interieur (doublage isolant et cloisons type placo) Isolation, enduit, platrerie, finitions, peintures, papier peints, revetements de sols, parqueterie, faience, carrelage, installation d’agencement (cusine, dressing, etc...)



2010 - Cadra MTI - Créateur et Gérant de Société.

Maîtrise d'oeuvre, Assistance à Maitrise d'Ouvrage, Gestion de Projet.



2007 - SOFIDY - Responsable Gestion Technique.

Société de gestion de SCPI et de Foncières.



2005 - Pierre & Vacances - Directeur Technique Régional.

Premier groupe Français d'exploitation de résidences de tourisme.



2000 - LOUVRE HOTELS - Responsable de Service Technique.

Deuxième groupe Européen d'Hôtellerie et restauration.



1998 - TROUVE Entreprise - Conducteur de travaux

Entreprise de Peinture et décoration en RP.



Mes compétences :

Gestion

Maintenance

Restauration

Gestion de patrimoine

Immobilier

Architecture

BTP

Chargé d'affaires

Bâtiment

Gestion de projet

Gestion technique

Management