Atef ZOUAGHI

Je suis Dynamique, Motivé et Passionné par mon Métier. Jaime minvestir, partager et enrichir mes expériences et rester actif. Mon choix personnel de mener des missions, ma permis de Capitaliser un savoir-faire varié (Management et Assurance de la Qualité, HSE, Commissioning, Qualification (équipements process utilités) Validation(procédés de fabrication, de nettoyage et des systèmes informatiques), Proposer des compétences extrapolables notamment dans les domaines des industries pharmaceutiques, de la chimie Pharma, la biotechnologie, des dispositifs médicaux et des industries agroalimentaires et madapter au respect de la réglementation, référentiels et exigences clients et parties intéressées.