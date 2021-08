Aubéri SALECROIX

Chargée d'enseignement et de suivi pédagogique à l'Ecole Supérieure des Professions de l'Immobilier depuis septembre 2020, après avoir été avocate pendant 8 ans à Paris et Aix en Provence.



Je continue à corriger les épreuves du CRFPA d'accès à l'école de formation des avocats (EFB, EDA) et à proposer des préparations aux examens semestriels et concours