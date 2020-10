Aude BOULEY

Après une carrière notariale de sept ans à Paris et à Reims, installée en Alsace-Moselle depuis quelques temps, j'ai travaillé au Crédit Mutuel (SOFEMO) et chez Maître Bernhart, notaire à Wasselonne. J'ai également travaillé au Service Successions de la Société Générale et en qualité de Clerc aux successions chez un Notaire à Strasbourg.

Je travaille actuellement en télétravail dans une étude notariale en région parisienne, au service ventes.



Organisée, rigoureuse, maitrisant loutil informatique, ayant de solides connaissances juridiques et un bon relationnel, mon cursus scolaire et mes expériences professionnelles mont permis dacquérir une aisance rédactionnelle et le sens de linitiative



Mes compétences :

Dactylographie

Ecriture rapide

Informatique

Rédaction

Droit des successions

Contentieux