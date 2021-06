Aude DE LAVAL (AUDE ABSIL)

De la stratégie à la mise en oeuvre, je développe la satisfaction, l'engagement client et collaborateur ainsi que le chiffre d'affaires :



1. Bâtir et mener des programmes d'entreprise pour passer d'une culture produit à une culture de service, en engageant les collaborateurs (symétrie des attentions).

2. Améliorer l'excellence opérationnelle pour proposer une expérience sans couture sans « pain points », en travaillant en transversal avec tous les métiers,

3. Développer une expérience client performante pour soutenir le business, en proposant des parcours omnicanaux, en augmentant la visibilité et la conversion et en menant des campagnes de marketing direct pour augmenter sa valeur a vie (CLV)

4. Mettre en place un service client efficace pour apporter une solution rapide et satisfaisante à un client qui a un problème.