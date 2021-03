Aude GABORIT-LORET

Forte d'une triple expérience dans le secteur associatif, de la recherche en écologie et du bureau d'étude en environnement, j'exerce et développe mes connaissances et compétences au sein de structures œuvrant pour une meilleure gestion et prise en compte des espèces et espaces et de leur équilibre dans divers projets.

J'ai ainsi pu piloter ou participer aux divers dossiers et missions suivants:

- Expertises écologiques,

- Gestion de projet : technique, humaine, financier,

- Rédaction dossiers règlementaires (étude d'impact, dossier Loi sur l'eau, notice Natura 2000 et environnementale, plan de Gestion, dossier de dérogation...),

- Education à l'environnement (divers publics concernés) : animation nature, création d'outils pédagogiques, etc.

- Participation active aux projets et activités d'associations naturalistes : observations, comptages, suivis de populations, etc. dans le cadre d'atlas régional, plan de gestion...



Domaines et outils d'étude : gestion des populations, outils de gestion-protection-conservation des espèces et espaces naturels, législation environnementale, écologie industrielle (Industrie des carrières), Système de Management Environnementale, audits ISO 14001 et RPE de la charte UNICEM, SEQ-Eau, ...