Aude GUYADER - RAULT

Ma formation d’ingénieur m’a permis d’acquérir les connaissances scientifiques nécessaires à l’intégration du monde de l'industrie. Grâce au master achats d'HEC Paris j'ai pu complèter mes bases scientifiques par de solides connaissances en Achats. Ce qui me permetrait de travailler au sein du service Achats d’un grand groupe dont l’activité industrielle s’étendrait au niveau international.





COMPÉTENCES



Anglais : Courant, TOEFL iBT : 92

4 mois aux Etats-Unis, Pennsylvanie & Maryland, 2006 et 2008



Espagnol : Courant.

Semestre 2007 au Chili, Santiago, Universidad de Chile.



Informatique

SAP, Pack Office, ARIBA, BO



VIE ASSOCIATIVE



Membre active de la Junior Entreprise de l’INPG (2006-2007)

- Conseil en entreprise

- Management des contacts entre étudiants et entreprises



Mes compétences :

Sourcing

Achats

Industrie

Ingénieur