Aude MITTEAU

Actuellement en procédure de licenciement pour PSE, je recherche un poste de responsable logistique à partir du second trimestre 2021.

avec une expérience de 6 ans en tant que responsable logistique et responsable de site logistique, je souhaite postuler à votre offre. mes années d'expériences m'ont amené à manager une vingtaine de personnes, de superviser et coordonner l'activité d'un site logistique sur les plans techniques, sociaux et financiers, selon les normes et la réglementation d'hygiène et de sécurité et les objectifs qualité. Cela m'a permis de développer mon sens de l'organisation et d'évoluer aussi bien dans un environnement opérationnel que fonctionnel. Disponible et méthodique, je sais m'adapter aux situations, je suis en mesure d'intégrer et de piloter les opérations de la chaîne logistique. Jai été Key User Logistique lors dun projet de mise en place dun ERP. De même, mon engagement en tant que sous-officier de réserve m'a apporté une certaine rigueur et permis de développer un véritable management d'équipes.