Aude MOULIN

Communicante, rédactrice, passionnée d'écriture et de terrain, mes compétences oscillent entre communication et journalisme. J'ai notamment endossé des responsabilités éditoriales sur mes derniers postes. Ma plume est mon point fort ! Avec sept ans d'expérience en communication, j'ai également acquis une vision transversale d'un service com., notamment en collectivité : relations presse, organisation d'événementiels, community management, communication numérique.

A mes yeux, la com. est avant tout un travail d'équipe, que ce soit avec des gens du métier ou d'autres services ! J'ai prouvé plusieurs fois mon sens de l'adaptation et ma mobilité.



Mes compétences :

Relations presse

Communication

Médias

Communication interne

Communication institutionnelle

Aisance relationelle

Community management

Marketing territorial

Stratégie de communication

Ecriture

Communication événementielle

Gestion administrative

Collectivités Territoriales

Journalisme

Communication éditoriale