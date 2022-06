Aude TURPIN

Ingénieur Thermique-Energétique (Ecole Polytechnique de l'Université de Nantes - ex-ISITEM), j'encadre des équipes techniques depuis 10 ans.



Après avoir eu mon diplôme en 2001, j'ai été Responsable Laboratoire Gaz chez Fagorbrandt pendant 5 ans. J'avais sous ma responsabilité 1 Ingenieur thermicien et 5 techniciens. Nous réalisions les essais (électriques et gaz) de développement puis de certification sur les cuisinières et tables de cuisson à fonctions innovantes (notamment pyrolyse gaz ou encore gestion électronique du débit de gaz sur table de cuisson).



J'ai ensuite choisi d'intégrer Thermor-Pacific en tant que Responsable Assistance Client. Dans le cadre de cette création de poste, j'ai organisé l'équipe pour répondre en avant et après-vente aux clients professionnels, sur les produits de la gamme chauffage et chauffe-eau électriques. J'ai notamment formé les techniciens à potentiel sur des activités plus diversifiées, pour faire face aux pics d'activité et à son évolution à plus long terme.



Depuis 2012, je travaille chez Chaffoteaux SAS. Dans le cadre de mon métier de support technique avant-vente, j'ai pu mettre à profit mes qualités relationnelles auprès des installateurs chantier, des bureaux d'études, afin de leur proposer des solutions techniques adaptées à leurs besoins (chaufferie, solaire collectif...), les former sur ces solutions et suivre les chantiers. Je suis maintenant Responsable du Pôle Relation Clients, SAV et formation, où je suis entourée d'une équipe de 9 collaborateurs, experts techniques et administratifs. J'ai en charge la mise en place de process performants permettant de satisfaire nos clients en cas de renseignements techniques avant-vente, après-vente, garanties. Mon équipe gère également les relations étroites avec nos prestataires de service après-vente.



Mes compétences :

Relationnel

Thermique