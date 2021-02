Diplômée depuis Octobre 2015 en Recherche Archéologique, je porte un fort intérêt pour le monde de l'Archéologie, de la Culture, du Patrimoine et de l'Histoire.

J'aspire à travailler dans la promotion du patrimoine historique afin de contribuer à faire partager les connaissances qui ont construit le passé et qui bâtissent le futur.

Curieuse, rigoureuse, volontaire, dynamique, je vais au fond des choses et souhaite pouvoir mettre à disposition mes qualités et les compétences acquises lors de mes formations.

J'aimerais travailler au sein d'une équipe car c'est un milieu propice pour partager, recevoir, donner et apprendre.



N'hésitez pas à me contacter via mon profil, ou directement par mon adresse mail : audrey.caussade@gmail.com



Mes compétences :

Microsoft Excel

Dessin

Microsoft Word

Filemaker pro

ArcGIS

Microsoft PowerPoint

Animation de groupes