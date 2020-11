Laurence CAUSSADE (THIBERGE)

Avec 8 ans d'expérience en tant qu'Assistante RH dans plusieurs grandes sociétés, j'ai complété mes connaissances avec une formation de Gestionnaire de Paie de 7 mois chez Talis à Bordeaux et j'ai obtenu mon titre en 2016 (Niv BAC +2).



Je suis à la recherche d'un poste plutôt basé sur l'assistanat RH car j'aime la diversité que propose ce poste.



Je suis disponible de suite et je serai très heureuse de vous rencontrer prochainement afin de voir ensemble comment mon profil pourrait répondre à vos besoins de recrutement.



Mes compétences :

Sap

Sage

Horoquartz

Microsoft Excel

As400

Microsoft Word

Déclarations sociales et fiscales

Déclaration d'embauche

Droit social

Contrat de travail

Gestion des ressources humaines

Paie

SIMM

Microsoft PowerPoint

Hra Space

Organisor

Eig