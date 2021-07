Audrey CINQUIN

Ingénieur en chimie analytique avec 5 ans d'expérience dans un laboratoire pharmaceutique (2.5 ans au contrôle qualité et 2.5 ans au développement analytique). Expérience dans un laboratoire de R&D.

Connaissances approfondies des équipements et techniques d'analyses physico-chimiques.

Bonne culture en management de la qualité.

Gestion de projet, travail en équipe, développement/validation de méthodes analytiques.

Anglais courant.



Mes précédentes expériences professionnelles :

- Coordinatrice des études de stabilité au département qualité chez MSD Animal Health. Gestion des études de stabilité des produits MSD, suivi des données de stabilité et des analyses statistiques, investigation des anomalies et amélioration continue du process des stabilités.



- Technicienne au département sécurité de Schlumberger. Etude des FDS des produits chimiques utilisés ; listing des gants chimiques correspondant aux différentes propriétés de ces produits ; participation à une campagne de prévention sur leur utilisation dans les laboratoires.



- Technicienne au département qualité de MSD Animal Health. Réalisation d'analyses HPLC d'échantillons de vaccins porcins ; aide au développement d'une nouvelle méthode d'analyse HPLC.



- Assistante de recherche au départements des sciences appliquées du RMIT University. Recherches bibliographiques afin de me familiariser avec ce nouveau sujet. Création des échantillons modélisant une membrane cellulaire (mélange de plusieurs lipides) ; Analyse de leur structure au Synchrotron.



Mes compétences :

Chimie analytique

Gestion de projet

Microsoft Office

LC-MS

HPLC

GC-MS

Maple

Scifinder

Chemdraw