Audrey DELMERT

Attirée par le domaine de la physique depuis plusieurs années, j'ai effectué un bac scientifique option physique-chimie. Une fois le bac en poche je me suis orientée vers un BTS TPIL (Techniques Physiques pour l'Industrie et le Laboratoire). Ne voulant pas m'arrêter à un bac+2, j'ai décidé de me spécialiser dans le domaine de la sécurité en effectuant une licence pro APRI (Analyse et Prévention des Risques en Industrie).



J'ai ensuite effectuée la formation d'Animateur QSE au CESI d'Arras en alternance avec le Groupe Atlantic afin de développer mes connaissances et mes compétences.



Diplômée d'un titre RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) de niveau 3 en HSE, je suis actuellement technicienne mesure en eau et en hygiène.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

OpenOffice

Microsoft Outlook

Lotus Notes