Juliette CHAZEY

Professionnelle de la communication depuis 20 ans, j'ai choisi de rejoindre l'équipe de Fullmark, experte de la sensibilisation des personnels :

- A la Sécurité : diagnostic culture sécurité, la prévention des risques, changement des comportements, communication interne QHSE

- A la prévention des RPS et le développement de la QVT

- Aux bonnes pratiques Environnementales



Aujourd'hui consultante pour la région Auvergne Rhône-Alpes Bourgogne, j'accompagne les responsables HSE, QHSE et RH dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de Sécurité :

- évaluer les actions en matière de Culture Sécurité et de prévention des risques

- initier et entretenir un dialogue constructif avec les collaborateurs

- sensibiliser aux risques et diminuer le nombre d'accidents

- impliquer et responsabiliser les managers et les collaborateurs

- développer l'esprit d'équipe et la coopération pour la sécurité et la santé de tous

- vivre la sécurité au quotidien par adhésion et conviction

- communiquer efficacement



Mes compétences :

Conseil en communication

Conception rédaction publicitaire

Gestion de projets en communication

Développement commercial

Prévention des risques

Sensibilisation écologique