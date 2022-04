Jennifer PICARD

WingResearch adapte et réalise des études qualitatives innovantes pour répondre à vos problématiques communication et marketing.



Notre expertise en quelques mots:

- combinaison de méthodes qualitatives traditionnelles (focus groups, interviews d'experts / B2B et entretiens ethnographiques), online (bulletin boards, MROCS) et médias sociaux (approche ethnographique approfondie des communautés préexistantes sur le web)



- fine connaissance des problématiques d'opinion (communication corporate / institutionnelle et communication RH), marketing (services, grande consommation, luxe) et média (presse écrite, web)



- aisance et plaisir à évoluer dans un environnement international (bilingue anglais), compréhension des problématiques interculturelles, possibilités de traduction (rapports...)



WingResearch: WHY Is Not just a Gimmick!



Mes compétences :

Conseil

Marketing

Études qualitatives

Communication interne

Communication corporate

E-réputation

Interculturalité