Benoit RIOU

Je suis également visible en Anglais: et très actif sur ce réseau.



Définir une stratégie opérationnelle et les plans dactions associés

Monter un budget prévisionnel niveau Compte de résultats

Manager des équipes notamment dans un contexte de conduite du changement

Animer une équipe commerciale

Définir et suivre des indicateurs de performances dans le temps

Former en milieu professionnel et universitaire

Analyser des bases des données complexes sous SAS - datamining

Programmer et développer en VBA, R, Python, SPSS, SAS

Mettre en place et Maintenir un réseau IT







Mes compétences :

Management opérationnel

Management d'équipe

Management international

Management interculture

Management commercial

Conduite du changement

Statisticien

Formateur

Stratégie d'entreprise

Analyses multivariées

Recruteur

Logiciel Libre

Statistique

Informatique

Direction Générale

Datamining

Recherche et Développement

Analyse sensorielle

Marketing

Ingénieur

Gestion de projets