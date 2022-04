Benoit RIOUX

Competency in multiple IT and telecommunications technologies. Strong skills in the management of a sales team, analysis and implementation of business solutions and project management. Seen as a tactful leader with recognized abilities in motivating teams to achieve their objectives. Proven ability to adapt to different technological environments and team dynamics. Well-developed skills in analysis, synthesis and communication. Holds dual French and Canadian citizenship as well as a U.S. green card. Bilingual.



Professionnel des technologies de l’information et télécommunications bilingue possédant de solides compétences en gestion d’équipe de vente, en analyse et mise en œuvre de solutions professionnelles et gestion de projets. Habilité à recueillir l’adhésion et la motivation des équipes. Leader reconnu et faisant preuve de diplomatie. Grande capacité d’adaptation aux différents environnements technologiques et relationnels. Esprit d’analyse et de synthèse, grande facilité de communication. Citoyen français et canadien, détenteur d’une carte verte américaine.



Spécialités :

Informatique

Télécommunications

Solutions professionnelles

Gestion d'équipe de vente / technique

Gestion de projets

Analyse de processus

Solutions mobiles

TI

Ventes

GED (Gestion électronique de documents)

Solutions d'impression et de gestion documentaire



Computer

Telecom

Business solutions

Sales and technical manager

Project manager

Process analyst

Mobile solutions

IT

Sales

EDM (Electronic Documents Management)

BPM (Process Management)

MDS (Manage documents services)

Printing solutions

SaaS