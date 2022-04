Antoine GAUTREAU

16 ans d’expérience dans l’assurance :



¤ Compétences sectorielles : dans les domaines des assurances IARD, Santé/Prévoyance individuelle et collective; auprès des Directions Générales, DSI, Directions Métiers et Directions Développement



¤ Compétences Conseil : Conduite de grands projets de transformation, efficacité des réseaux commerciaux et de la relation client, performance des opérations et des SI de gestion



¤ Compétences managériales : encadrement d’équipes



¤ Compétences linguistiques : Anglais lu, parlé, écrit