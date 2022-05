Sebastien HULIN

Ingénieur Agroalimentaire spécialisé dans la microbiologie industrielle et les procédés de bioproduction par levures/bactéries ou moisissures.



Mon parcours est centré sur la R&D et l'innovation, développement de projets et collaborations, ainsi que mise en place et suivi technique de projets.



Mon intérêt se porte sur les travaux innovants mais concentrés sur la recherche appliquée (et appliquable) industriellement, ainsiq u'au soutien des procédés industriels existants et l'amélioration continue.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Biochimie

Bioprocédés

Biotechnologie

Développement

Fermentation

Génie des Procédés

Innovation

Microbiologie

Modélisation

Plans d'expérience

Recherche

Management

Gestion de projet

Biotechnologies

R&D