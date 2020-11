Jeremy DUMONT

Imaginer les produits de demain et/ou créer des communications efficaces en faisant visualiser le même client à l'ensemble des parties prenantes, c'est le rôle du planneur stratégique en agence de communication. Et pourquoi pas dans tout type d'entreprise ?



L'enjeu de l'innovation n'est plus simplement d'être incrémentale ou de rupture. L'innovation doit s'inspirer des vrais gens pour imaginer des expériences qu'ils ont envie de vivre jour après jour avec les marques. Au delà de générer des idées de produits au croisement des avancées technologiques et des besoins clients, il s'agit d'inventer des services inspirés du quotidien des gens qui permettent de vivre des expériences heureuses.



La connaissance client doit permettre de saisir tous les éléments constitutifs d'une expérience : qui, quoi, pourquoi, comment, quand, avec qui...quelles émotions, quels projets, quel sens ? Plutôt que d'essayer de rendre exploitable le big data, c'est le design thinking qu'il faut adopter. Seul le designer qui observe les gens dans la vraie vie pour comprendre leur vécu et qui est dans l'échange permanent pour étoffer ses hypothèses de travail... parvient à développer des services utiles et les améliorer au fil du temps.



Des tasks forces se mettent en mouvement dans les entreprises en marge de l'organigramme pour délivrer les services qui séduiront les clients de demain grâce au brand content diffusé sur tous les touchs points des clients avec la marque. C'est pourquoi l'entreprise doit non seulement être centrée client mais aussi se réorganiser pour faire coopérer des talents cloisonnées par business units et par métiers, qui interviennent successivement sur les projets sans avoir une vision d'ensemble de l'expérience client à laquelle ils contribuent pourtant.



Pour lire mes rapports sur les tendances : http://www.pourquoitucours.fr



