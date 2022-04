Dominique-William JACSON

Spécialisé dans la communication automobile

- PR Manager

- Expériences chez Renault SAS, groupe PSA Peugeot Citroën, Marque Citroën, Nissan Europe et Mitsubishi France.

- Profil international



Diplômé Master II CELSA en Communication des Entreprises et Organisations Internationales (CEOI)



Intervenant en anglais et membre du jury dans le cadre du cours "Social Media Business" à l'INSEEC.



Twitter : @dw_jacson



Mes compétences :

Communication

Automobile

International

Médias sociaux

Community management

Gestion de projet

Réseaux sociaux

E-learning

Digital

Community manager

Publicité

Relations Publiques

Relations Presse

Evénementiel

Managed the relation

Press Releases

social game development

Post Sales

society design

Social Media

Intranet