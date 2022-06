François GULIANA-GRAFFE

Après plusieurs années d'expérience dans le management de grands projets d'infrastructures chez des maîtres d'ouvrage publics, je propose mon expertise comme consultant indépendant. Ma valeur ajoutée repose sur l’alliance de trois domaines de compétences :



1. La mise en cohérence de la réponse technique avec tous les autres enjeux portés par un projet : un projet ne se pilote plus par les seules notions de coûts, délais et risques, mais en incluant de nombreux autres facteurs liés aux territoires et aux futurs usagers...



2. La gestion des organisations : calibrer le dimensionnement d'une équipe, choisir les compétences et créer les synergies, mettre en place les outils de pilotage, manager de manière transversale les équipes et les prestataires en mode projet...



3. La qualité du dialogue avec les parties prenantes : définir la stratégie politique et relationnelle du projet, comprendre les enjeux portés par les territoires, oeuvrer à un dialogue apaisé et mutuel, identifier les bons interlocuteur, maîtriser la communication...



Mes compétences :

Ingénierie

Management international

Transport

Gestion de projet

Management