Audrey DUCHENE

Des solutions flexibles et rapides pour répondre à vos besoins ...



Mercuri Urval a été fondé en 1967 pour répondre à une question simple mais fondamentale : Comment les organisations peuvent-elles s’assurer d’avoir les bonnes personnes en place afin de fournir les meilleurs résultats ?



Forts de nos 45 ans d’expérience, nous sommes convaincus que le capital humain est l’atout compétitif principal des organisations gagnantes. Mercuri Urval travaille chaque année avec plus de 3000 clients dans 50 pays et, est aujourd’hui un acteur incontournable dans le conseil en management des ressources humaines.



Nos activités de conseil se concentrent sur le recrutement, l’approche directe, le change management, la gestion des talents et les projets board & executive.



Nos références, notre taille et notre expérience nous permettent de traiter un processus de transformation stratégique comme une évaluation de dirigeant ou la mise en œuvre d’un coaching.



Nous contribuons à l’optimisation de vos résultats, quels que soient vos défis, vos besoins et vos exigences.



