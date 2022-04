Juliette SAMZUN

Après 8 ans en agence au service des grandes marques françaises et internationales ( Groupe Nestlé, Lesieur, Swedish Match International, Saint-Michel Bonne Maman etc...), je lance mon activité en stratégie de marque/branding en créant l'agence Pléiade.



Basés à Paris et à Bruxelles, nous travaillons pour de grandes marques françaises ou internationales sur des problématiques de création de marque, lancement de produit, repositionnement, packaging et communication B to C.



N'hésitez pas à me contacter : juliette@agence-pleiade.com



Mes compétences :

Communication visuelle

Publicité

Marketing stratégique

Packaging

Branding