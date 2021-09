Bonjour,



Educateur canin et comportementaliste, j'interviens à votre domicile pour toutes les problématiques liées à l'éducation ou au comportement de votre chien (ou chiot).

Je propose un travail individualisé et adapté à chacun afin de répondre à toutes les attentes de mes clients.



Toujours soucieuse d'apprendre, je me forme en continu et me tiens informée de toutes les nouvelles études et publications dans le domaine canin.



Je travaille exclusivement avec des méthodes respectueuses du chien, et positives, qui permettent un apprentissage efficace et ludique, et renforcent la relation maitre-chien !



Je propose également des promenade éducatives et des séances d'éducation collective afin de donner la possibilité aux propriétaires de chiens de proposer un maximum d'interactions sociales à leurs chiens !!

J'ai testé et approuvé des produits de haute qualité pour l'occupation, et la promenade de vos fidèles compagnons; produits que je propose à la vente des prix vraiment attractifs !



N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour plus de renseignements !!

A bientôt !



Audrey Frézé



www.soutien-canin.fr

https://www.facebook.com/soutiencanin





Mes compétences :

Comportementaliste

Dressage

Éducateur

educateur canin